Katy Perry a fait sensation déguisée en Elastigirl

Le dimanche 14 mai 2023, le télécrochet «American Idol», sur ABC, avait pour thématique Disney. Si Halle Bailey et Sara Bareilles ont ébloui les téléspectateurs en interprétant, respectivement, «Part of Your World» du film «La petite sirène» et «When You Wish upon a Star», du dessin animé «Pinocchio», c’est bien Katy Perry qui a créé la plus grande sensation.