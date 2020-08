C’est officiel: Katy Perry est maman pour la première fois. L’heureux événement a été annoncé par l’Unicef, dont la chanteuse et son fiancé, Orlando Bloom, sont les ambassadeurs, sur Instagram, dans la nuit du 26 au 27 août 2020. Le couple a accueilli une petite Daisy. Un prénom en clin d’oeil à la chanson «Daisies», de l’Américaine de 35 ans. «Nous flottons dans l’amour et l’émerveillement depuis l’arrivée de notre fille, ont écrit les jeunes parents dans le post de l’Unicef. Nous savons que nous sommes chanceux car tout le monde n’a pas la chance de connaître un accouchement aussi paisible. Des communautés du monde entier connaissent toujours une pénurie de soignants et toutes les 11 secondes, une femme enceinte ou un nouveau-né meurt, en grande partie de causes qui auraient pu être évitées. En tant que parents d’un bébé, cela nous brise le cœur et nous compatissons plus que jamais avec les parents en difficulté.»