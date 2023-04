Katy Perry invite North West à danser sur scène 

Grand moment vécu par North West, la fille de Kim Kardashian et de Kanye West, dimanche 16 avril 2023. La fillette assistait au concert de Katy Perry, qui se produira au couronnement du roi Charles, avec des amies et sa célèbre maman. Soudain, la chanteuse s’est arrêtée au milieu de son show. «Est-ce bien North West que je vois dans la salle? Oui? North, j’ai regardé toutes tes vidéos sur TikTok.Tu veux bien venir me rejoindre sur scène?», a demandé Katy Perry, 38 ans, dans une vidéo postée en story par Kim Kardashian.