Katy Perry portait des autotests aux oreilles

États-Unis : Katy Perry portait des autotests transformés en bijoux

La popstar, pro-vaccin, a fait sensation avec ses boucles d’oreilles avant l’émission «Saturday Night Live».

Katy Perry, plus de 18 millions d’albums vendus durant sa carrière, a fait rimer le coronavirus avec chic et glamour.

Désormais noiraude, après quatre ans avec les cheveux blonds , Katy Perry a fait le buzz, le samedi 29 janvier 2022, sur Instagram, peu avant qu’elle ne se produise dans l’un des programmes TV les plus suivis aux États-Unis. La popstar, qui croque la vie à pleine dent depuis qu’elle est maman , a posté une vidéo en story depuis les loges du «Saturday Night Live», où elle est apparue en portant des autotests comme boucles d’oreilles. «Nous sommes sur SNL ce soir», s’est-elle réjouie. Sur les images, les bijoux semblent sertis d’or et de diamants.

On signalera que la chanteuse de 37 ans, qui a toujours milité pour la vaccination contre le Covid, ne portait pas ses étonnants accessoires de mode lorsqu’elle a chanté devant les caméras de la chaîne NBC «When I’m Gone», en combinaison rouge, et «Never Really Over», avec la même robe bleu ciel qu’elle portait en loge.