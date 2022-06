États-Unis : Katy Perry reçoit la clé du Las Vegas Strip

L’objet symbolique a été remis à la chanteuse au cours d’une cérémonie qui s’est déroulée le 8 juin 2022.

Getty Images for AEG Presents / Resorts World Las Vegas

Durant son discours, celle qui s’est produite pour l’investiture de Joe Biden en janvier 2021 a révélé qu’elle avait beaucoup de liens avec la ville du Nevada. «J’ai beaucoup de racines ici et c’est tellement naturel d’être dans ce lieu. Ma tante était showgirl ici, ma grand-mère était couturière ici, mon père a grandi ici et est devenu chauffeur. Mes parents se sont rencontrés et se sont mariés ici. Il était complètement naturel que je finisse sur scène ici», a-t-elle déclaré.