Katy Perry trouve son équilibre grace à la maternité

Confidences : Katy Perry trouve son équilibre grâce à la maternité

Depuis la naissance de son premier enfant, la star américaine a l’impression de revivre dans «le monde réel».

Katy Perry n’est plus la même femme depuis qu’elle a donné naissance à sa fille, Daisy, le 26 août 2020. L’arrivée de ce premier enfant dans sa vie, qu’elle a eu avec son fiancé, Orlando Bloom, l’a d’abord complètement bouleversée. «En tant que nouvelle maman, les six premières semaines ont été pour moi le plus grand changement de vie que j’ai connu jusqu’à présent. Vous êtes responsables du bien-être de quelqu’un qui ne peut même pas maintenir sa tête droite. C’est un vrai virage. Votre personne n’est plus votre priorité», confie la chanteuse à «Variety».