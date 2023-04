Katy Perry veut apporter lumière et amour à Charles III

Interrogée par Access Hollywood, la fiancée d’Orlando Bloom a confié qu’elle pensait avoir les chansons qu’il fallait pour cet événement et pour soutenir les membres de la famille royale. Et si elle a été choisie par le monarque, ce n’est pas uniquement parce qu’elle est une star mondiale. «Je suis l’ambassadrice de l’une des fondations de Charles III, le British Asian Trust, qui lutte contre le trafic d’enfants, a-t-elle expliqué. Je chanterai en tant qu’ambassadrice et pour apporter de la lumière et de l’amour. C’est tout ce que je veux apporter.»