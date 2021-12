Série : Kaylee Bryant quitte «Legacies»

L’actrice n’apparaîtra plus dans le rôle de Josie Saltzman. Elle jouait dans la série depuis le premier épisode.

Dans un communiqué transmis au site américain et dont elle a repris quelques extraits sur Instagram, Kaylee a tenu à exprimer sa gratitude à la chaîne The CW – qui diffusera prochainement un reboot des «Super Nanas» – de lui avoir donné l’opportunité de jouer dans la série. Elle s’est également adressée aux fans du feuilleton et les a remerciés de l’avoir accueillie et acceptée. «Josie a aidé tellement de beaux êtres humains à se sentir bien avec leur sexualité et j’espère que son héritage se poursuivra afin qu’un jour chacun se sente libre d’aimer qui il veut, peu importe le genre», a-t-elle ajouté.