Etats-Unis – Keechant Sewell, première femme à diriger la police de New York

États-Unis : Keechant Sewell, première femme à diriger la police de New York

Cette femme noire de 49 ans, qui prendra ses fonctions en janvier, aura la lourde tâche de maintenir la sécurité alors que la pandémie de coronavirus s’est accompagnée d’une flambée de la criminalité.

Le futur maire de New York, Eric Adams, s’apprête à nommer pour la première fois une femme, Keechant Sewell, au poste très sensible de cheffe de la police de la plus grande ville des États-Unis, a-t-il annoncé mardi soir au «New York Post».