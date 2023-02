Défi TikTok : Keen’V chantera à la fête étudiante

Des étudiants de l’Université Paris-Saclay ont lancé un défi sur TikTok, dans le but de faire venir Keen’V à leur Garden-Party, en juin 2023. Depuis le 20 janvier 2023, ils ont publié des vidéos d’eux en train de chanter, danser et s’amuser sur la chanson «Jeux sensuels» du chanteur qui ne porte pas dans son cœur l’influenceur Illan ni la protégée de Mylène Farmer Alizée .

Actif et réactif sur la plateforme, l’artiste français de 40 ans qui «donne dans le vulgaire, et non dans la vulgarité» a remarqué leur initiative et leur a promis que s’ils obtenaient plus de 100’000 likes sur leur 15e vidéo - le tube ayant 15 ans - il viendrait interpréter sa chanson gratuitement. Et cela s’est produit! La vidéo publiée le 19 février 2023, a explosé les compteurs en franchissant facilement les 200’000 likes. «Ils ont atteint les 100k, donc je serai présent à leur garden-party, une promesse est une promesse», a écrit en légende Keen’V.