Élection présidentielle : Keiko Fujimori continue de dénoncer des fraudes au Pérou

Des milliers de partisans de Keiko Fujimori se sont réunis dans le centre de Lima au soutien de la candidate de droite à l’élection présidentielle.

La candidate de la droite populiste Keiko Fujimori, donnée battue lors de la présidentielle de dimanche au Pérou, a réitéré samedi ses accusations de fraudes et mobilisé ses partisans alors que les autorités continuent l’examen de dizaines de milliers de bulletins de vote contestés.

«Il y a des fraudes» dans le décompte des bulletins et des «faits graves dans cette étape ultime», a déclaré la candidate à la presse étrangère alors que s’amenuisent ses chances de remporter le scrutin face à son concurrent de gauche, Pedro Castillo. «Je vais reconnaître les résultats mais il faut attendre la fin» du décompte, a assuré Keiko Fujimori, dénonçant des irrégularités qui ont, selon elle, «favorisé» son adversaire, un enseignant et syndicaliste de 51 ans.

Pedro Castillo a de son côté appelé ses partisans à faire preuve de «patience» et de «sérénité» avant une victoire qu’il juge inéluctable. Les deux candidats ne sont séparés que de quelque 51’000 voix, selon un dernier décompte, à l’avantage de Pedro Castillo. Mais Keiko Fujimori conteste cette avance et a demandé mercredi l’invalidation d’environ 200’000 bulletins, issus de 802 bureaux de vote.

«Indices de fraude»

Elle avait dénoncé lundi des «irrégularités», des «indices de fraude» et «une claire intention de saboter la volonté du peuple». «Ici, il n’y a toujours pas de vainqueur ni de perdant», a encore déclaré samedi Keiko Fujimori, dénonçant l’ingérence dans l’élection au Pérou de «la gauche internationale». Elle faisait allusion aux messages de félicitations envoyés à Pedro Castillo par plusieurs dirigeants latino-américains dont les présidents argentin et bolivien Alberto Fernandez et Luis Arce.