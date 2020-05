Pérou

Keiko Fujimori obtient sa libération sous caution

La cheffe de l'opposition péruvienne, poursuivie dans un scandale de corruption, a obtenu vendredi sa libération sous caution.

Scandale de corruption Odebrecht

La fille de l'ancien président pourrait retrouver la liberté dans quelques jours après paiement de la caution. «Elle est très heureuse, et sa famille aussi, particulièrement ses filles. Nous espérons qu'elle soit libérée lundi au plus tard», a déclaré à l'AFP l'avocate après s'être entretenue au téléphone avec sa cliente. Elle a donné des précisions sur l'état de santé de Keiko Fujimori. «Elle a de l'hypertension et présente une arythmie cardiaque, et un traitement lui est prescrit eu égard au Covid-19», a indiqué Giulliana Loza.