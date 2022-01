Keith Urban remplace Adele à Las Vegas

Las Vegas : Keith Urban remplace Adele au Caesars Palace

Les chances de voir la Britannique se produire à Las Vegas prochainement sont de plus en plus minces. Ses décors de scène ont été évacués de l’hôtel.

Keith Urban sera sur la scène du Colosseum du Caesars Palace les 25, 26 et 30 mars, ainsi que le 1er et le 2 avril 2022.

Ça ne sent pas très bon pour les fans d’Adele qui attendent avec impatience de la voir se produire sur la scène du Colosseum du Caesars Palace. Après que la chanteuse de 33 ans a annoncé qu’elle devait reporter cette résidence à cause de la pandémie de Covid, les informations dévoilées par «Variety» semblent indiquer qu’il faudra attendre encore longtemps avant de pouvoir assister aux shows de la Britannique, qui en a étonné plus d’un avec sa nouvelle silhouette, à Las Vegas.