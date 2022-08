VTT : Keller et Colombo en argent, Litscher en bronze

La Nidwaldienne a arraché l'argent en short-track, aux Championnats du monde aux Gets (France) chez les femmes, malgré une grosse chute. Le Tessinois Colombo et le Saint-Gallois Litscher ont fini 2e et 3e chez les messieurs.