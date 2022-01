Santé : Kellogg’s pénalisé au Mexique pour non-respect des normes sur le sucre

Le groupe américain vient d’être épinglé par la justice mexicaine pour n’avoir pas respecté les normes d’étiquetage.

Getty Images via AFP

La multinationale américaine des céréales Kellogg’s a été pénalisée au Mexique pour non-respect d’une nouvelle norme d’étiquetage sur les excès de sucre, de sel et de matières grasses dans l’un des pays les plus touchés au monde par le surpoids et l’obésité.