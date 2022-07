Royaume-Uni : Kellogg’s va devoir choisir entre rendre ses céréales saines ou être privé de pub

Le géant américain a été débouté par la justice britannique, lundi. Il contestait une mesure du gouvernement anglais qui, dès octobre, va restreindre la promo d’aliments trop sucrés, salés ou gras.

Le géant des céréales Kellogg’s a perdu lundi une action en justice face au gouvernement britannique qui veut limiter la promotion ou la mise en valeur, dans les supermarchés, de produits riches en graisses, en sucres et en sel à partir d’octobre. Le gouvernement prévoit aussi d’interdire à terme les publicités télévisées pour ces aliments ou boissons à certaines heures.

Mais «l’idée selon laquelle (ces aliments) deviennent en quelque sorte des produits sains s’ils sont consommés avec du lait n’est absolument pas convaincante», tacle le juge lundi dans la décision de la Haute Cour britannique. Et même s’il existe des avantages nutritionnels à consommer des céréales au petit-déjeuner, cela «ne change rien au fait que si elles contiennent un excès de matières grasses, de sucre ou de sel, cette caractéristique est néfaste pour la santé d’un enfant», insiste le magistrat.

Lutter contre l’obésité infantile

La mesure du gouvernement a pour but de lutter contre l’obésité dans un pays où 40% des enfants quittent l’école primaire en surpoids ou obèses, avec un coût de 6,5 milliards de livres (env. 7,6 milliards de francs) par an pour le service public de santé. Le champion américain du petit-déjeuner s’est dit «déçu» du jugement dans un communiqué, mais a assuré «respecter la décision des tribunaux et n’a pas l’intention de faire appel». Il a expliqué avoir «toujours soutenu la stratégie du gouvernement contre l’obésité».