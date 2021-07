APRÈS QUATRE ANS - Kelly Clarkson a vendu sa villa XXL au Tennessee

Kelly Clarkson, devenue célèbre après avoir été la première gagnante d’American Idol en 2002 et aujourd’hui chanteuse, auteure-compositrice et animatrice d’un talk-show, a finalement vendu sa villa. La propriété, située sur les bords du lac Old Hickory dans le Tennessee, était en vente depuis 2017.

Un emplacement idyllique

La villa est jolie, mais prend toute sa valeur par son emplacement. Située au bord du lac Old Hickory, à environ 40 kilomètres de Nashville, elle s’étend sur un terrain arboré de 16’000 m² et possède un accès direct au lac. L’immense jardin abrite de nombreux vieux arbres, un terrain de volley-ball, une serre, une grande piscine, ainsi qu’un pavillon avec brasero. Il va de soi que le hangar à bateaux se devait de ne pas manquer pour une maison au bord du lac.

Avec sa surface habitable de plus de 1800 m², la propriété offre largement assez d’espace pour accueillir les amis, la famille et des hôtes de passage. Elle compte sept chambres à coucher, la plus grande étant équipée d’une cheminée et d’une grande salle de bains. Mais même les autres chambres sont dotées de salles de bains. La villa dispose par ailleurs d’un home cinéma, de deux salles de jeu – l’une pour les grands avec table de billard et l’autre pour les plus petits –, d’un bureau sur deux étages, ainsi que d’une salle de sport.