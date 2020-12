Californie : Kelly Clarkson accuse son mari de l’avoir escroquée

En pleine procédure de divorce, la chanteuse affirme que l’entreprise de management de son futur ex-époux lui a facturé des frais qui n’avaient pas lieu d’être.

Brandon Blackstock et Kelly Clarkson se sont mariés en 2013.

Six mois après avoir annoncé que son mariage avec Brandon Blackstock allait prendre fin, Kelly Clarkson attaque le père de ses enfants devant la Commission du travail de Californie, a appris «USA Today» . Dans des documents obtenus par le quotidien, la chanteuse de 38 ans accuse son futur ex-mari, le père de celui-ci et leur compagnie de management Starstruck de plusieurs violations du droit du travail.

Selon elle, l’entreprise n’avait pas obtenu la licence lui permettant de manager des artistes, a agi contre ses intérêts et lui a facturé des frais excessifs pour des services illégaux. Kelly Clarkson demande à la commission de faire une analyse complète de tout l’argent qu’elle a versé aux Blackstock et à leur compagnie depuis 2007. Elle souhaite être remboursée et qu’une audience ait lieu à ce propos.