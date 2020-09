47e Daytime Emmy Awards : Kelly Clarkson jouait aux Legos lors de son triomphe

La chanteuse et animatrice télé est passée complètement à côté de ses trois victoires aux Daytime Emmy Awards.

Ce qui ne manque pas de piquant, c’est que la chanteuse de 38 ans, célèbre pour ses hits «Because Of You» et «Stronger (What Doesn’t Kill You)», n’a pris connaissance que tardivement de son triomphe. «Habituellement, vous participez aux remises de prix, donc je n’ai pas l’habitude de les regarder à l’écran. Là, j’ai reçu un coup de fil de mon producteur. Il m’a dit: «Vous êtes la meilleure animatrice». Je pensais qu’il était juste gentil avant de comprendre que j’avais gagné et d’être déçue d’avoir manqué ça», a-t-elle récemment raconté à «Today».