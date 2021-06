Los Angeles : Kelly Osbourne s’est droguée très jeune

Toxicomane depuis l’adolescence, l’artiste britannique se bat pour retrouver la sobriété.

Kelly Osbourne n’a jamais caché ses problèmes d’addictions. Interviewée sur Facebook dans l’émission «Watch Red Table Talk» par Jada Pinkett Smith, Adrienne Banfield-Norris et Willow Smith, la Britannique de 36 ans a expliqué comment elle était tombée dans la drogue. À cause des conséquences d’une intervention chirurgicale qu’elle avait eue à 13 ans, elle avait dû prendre un médicament pour soulager ses douleurs. «J’ai continué à être malade et j’ai eu un très mauvais cas d’amygdalite. On m’a donné un calmant, a-t-elle raconté. Et c’était tout ce dont j’avais besoin.»