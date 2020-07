États-Unis

Kelly Preston, épouse de John Travolta, est morte

L’actrice luttait secrètement contre un cancer de sein. Elle est décédée à l’âge de 57 ans.

John Travolta et Kelly Preston s’étaient mariés en 1991.

«Le matin du 12 juillet 2020, Kelly Preston une mère et une épouse adorée, est morte après une bataille de deux ans contre un cancer du sein», a fait savoir un représentant de sa famille au magazine «People» . L’Américaine de 57 ans était la femme de John Travolta depuis 1991. Ensemble, ils ont eu trois enfants: Ella, 20 ans, Benjamin, 9 ans, et Jett, décédé en 2009 à l’âge de 16 ans. L’actrice avait choisi de ne pas évoquer publiquement sa maladie.

Née le 13 octobre 1962 à Hawaï, Kelly Preston avait vu sa carrière décoller en 1985 grâce à «Mischief». Parmi ses films les plus connus, on peut citer «Jerry Maguire» et «Pour l’amour du jeu». Sa dernière apparition à l’écran date de 2018 dans le long métrage «Gotti», dans lequel elle incarnait l’épouse du mafieux John Gotti, joué par son mari.