Surf : Kelly Slater gagne toujours à 50 ans

Dimanche, l’Américain a remporté une épreuve à Hawaii, devançant un adversaire plus jeune que lui de près de 25 ans. Slater n’a rien perdu de son talent et pointe même en tête du classement de la Coupe du monde.

Né le 11 février 1972, Slater a devancé le local de l’étape Seth Moniz, son cadet de près de 25 ans et dont le père comptait déjà il y a une vingtaine d’années parmi les rivaux de l’Américain.

Slater avait remporté cette épreuve, disputée sur l’île d’Oahu, pour la première fois en 1992 et il l’a gagnée au total huit fois.

Il démarre ainsi la saison mondiale de surf sur le sommet de la vague et vise un 12e titre mondial à son palmarès. Il a été titré pour la dernière en 2013.

«Je me disais sur l’eau qu’il fallait vivre le moment à plein quelle que soit la tension et juste respirer», a souligné Kelly Slater, né en Floride, cité sur le site de la Fédération mondiale de surf (WSL).

«J’ai consacré ma vie à ça, à tout cela, à tous les moments de désespoir et de victoires et tout ce qui va avec. Je l’ai souvent détesté mais ça je le savoure comme la plus belle victoire de ma vie», a-t-il affirmé.