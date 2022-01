Kelly Vedovelli a une passion nase

France : Kelly Vedovelli a une passion très étrange

La future actrice des «Nouvelles filles d’à côté» a dévoilé dans «TPMP» ce qu’elle appréciait faire aux gens. C’est surprenant, et la révélation a dégoûté plus d’un chroniqueur sur le plateau de Cyril Hanouna.

Kelly Vedovelli, qui figure au casting des «Nouvelles filles d’à côté» , est connue pour avoir peu de filtres lorsqu’il s’agit de parler de sa personne. On se souvient qu’elle avait démenti s’être fait refaire les fesses, en expliquant simplement qu’elle avait pris du poids. «Quand je grossis, c’est du cou et du cul» avait alors confié la chroniqueuse de «Touche pas à mon poste!»

Lors du «TPMP» du mardi 25 janvier 2022, celle qui a aussi été DJ et mannequin, a révélé à Cyril Hanouna son plus grand dada. C’est peu dire qu’il est surprenant. Voire un peu dégoûtant pour certains invités présents sur le plateau qui n’ont pu dissimuler leurs grimaces. La Française de 31 ans a une grande attirance pour le nez des personnes. Et pas pour simplement les regarder. «J’ai une passion, c’est de mettre des nez dans ma bouche. J’adore souffler dans les nez, je peux vous le faire?» a-t-elle demandé à l’animateur, qui a refusé. Gilles Verdez lui a proposé le sien pour essayer, mais Kelly Vedovelli a refusé sous prétexte que ce n’était pas très Covid friendly.