Kelly Vedovelli sous médicaments dans TPMP

La chroniqueuse, qui adore goûter aux nez des gens , se fera opérer dans un mois pour enlever ses molaires. D’ici à cette date, elle doit faire avec. «J’ai mes médicaments sous la table, je vais les prendre durant la publicité», a-t-elle glissé sur le plateau. Baba, aux petits oignons pour celle qui a crevé l’écran dans le clip «Bella» de Gims, lui a alors proposé de ne pas attendre plus longtemps, d’avaler son cachet immédiatement. Ce qu’a fait Kelly Vedovelli, non sans avoir hésité à livrer cette séquence intime aux yeux de près de 2 millions de téléspectateurs.

On rappellera qu’en matière de problèmes dentaires à gérer durant un direct, Cyril Hanouna a de l’expérience. En 2014, il avait perdu une dent durant «TPMP» et deux ans plus tard, il en avait perdu une autre juste après le lancement des «35 heures de show de Baba». Le présentateur a aussi confié qu’il s’était fait ôter les dents de sagesse. «Ça m’a fait comme une crevasse, j’en ai eu pour un mois et demi», a-t-il prévenu Kelly Vedovelli.