États-Unis : Kellyanne Conway a-t-elle exposé sa fille topless?

L’ex-conseillère de Donald Trump fait l’objet d’une enquête pour avoir apparemment posté une photo de son ado de 16 ans seins nus.

La loi fédérale «interdit la production, la distribution, la réception et la possession d’images de pornographie infantile», rappelle le Département de justice. Une enquête a donc été ouverte par la police d’Alpine (New Jersey), où les Conway résident. L’ex-conseillère de Donald Trump a, elle, refusé de commenter l’affaire. «Chaque membre de la famille Conway a été pleinement coopératif tout au long de l’enquête», a assuré de son côté le bureau du procureur du comté de Bergen.

Mardi, Claudia a annoncé sur TikTok qu’elle prenait une pause sur les réseaux sociaux. La jeune femme a assuré avoir «foi» en sa mère et croire dur comme fer qu’elle ne partagerait jamais une telle image sur le web. «Nous nous battons comme des mères et des filles. Nous nous aimons aussi comme des mères et des filles», a déclaré l’adolescente, fermement opposée aux idées politiques de sa maman. Dans un autre clip, Claudia a demandé aux internautes d’«arrêter d’appeler les autorités».