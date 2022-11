«Electrikhana» sur le Strip: Ken Block, la star du drift, plonge Las Vegas dans un épais nuage de fumée

Quand on roule sur le légendaire Strip de Las Vegas, le but est avant tout de se faire remarquer. Pour ce faire, Ken Block, la star américaine du drift, a fait une démonstration impressionnante. Pour l’occasion, le Strip et quelques rues transversales avaient toutefois été fermés à la circulation la nuit. Tant mieux, car ce que le «Hoonigan» a fait dans le centre-ville de Sin City n’était pas pour les âmes sensibles, et encore moins adapté à la circulation routière.

L’Audi S1 Hoonitron est un exemplaire unique à quatre roues motrices électrique et de la «puissance en abondance». Audi

Pour étoffer sa série documentaire intitulée «Gymkhana», le pilote professionnel de rallye américain a non seulement choisi Las Vegas, mais aussi un véhicule très particulier. Son nouveau chef-d’oeuvre s’appelle «Electrikhana» – un nom qui en dit long et laisse clairement entendre que Ken Block a plongé le centre-ville dans une épaisse fumée à bord d’une voiture électrique. D’ailleurs, le terme de «voiture électrique» est plutôt faible, car l’Audi S1 Hoonitron est un prototype ultrapuissant, développé et construit par Audi Sport à Neckarsulm. Un modèle unique estimé à plus de dix millions de dollars.

Entre 2000 et 3000 ch

Deux moteurs électriques, quatre roues motrices, châssis en fibre de carbone et «de la puissance en abondance»: pour l’heure, Audi se garde de révéler davantage de caractéristiques sur ce prototype dont le design est inspiré de la légendaire Audi Sport Quattro S1. Ken Block et son équipe situent sa puissance «quelque part entre 2000 et 3000 ch». Le virtuose du drift est impressionné: «C’est une expérience totalement nouvelle que de passer directement de l’arrêt complet à un donut à 150 km/h et ce, juste avec le pied droit», dit-il. Et d’ajouter: «Nous avons travaillé de manière concentrée pour nous accoutumer l’un à l’autre, la voiture et moi».

Le pilote de rallye Ken Block est une star du drift et de YouTube. Audi

Le projet a été tout aussi inédit pour Audi. «Avec la S1 Hoonitron, nous avons emprunté de toutes nouvelles voies», explique Oliver Hoffmann, directeur technique d'Audi. «Développer un prototype 100% électrique pour répondre aux exigences très spécifiques de Ken Block était un défi majeur et passionnant que toute l'équipe a relevé avec brio». Et une fois de plus, le résultat de ce travail est un carton plein. Dans les six premiers jours suivant sa publication, la vidéo «Electrikhana» a récolté plus de 2,8 millions de vues.

Plusieurs brèves apparitions

En dehors de la S1 Hoonitron, quelques légendaires modèles d’Audi y font de brèves apparitions, notamment l'Audi 90 IMSA GTO de 1989, la 200 Trans Am de 1988, sans oublier l'Audi Sport quattro S1 Pikes Peak de 1987. Tom Kristensen, neuf fois vainqueur des 24 Heures du Mans, y fait également une brève apparition au volant de l'Audi R18 e-tron quattro. Pour visionner la vidéo, cliquez ici.