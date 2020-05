Coronavirus au Royaume-Uni

«Ce chaos absolu est un énorme scandale»

Le Royaume-Uni est frappé de plein fouet par la pandémie de Covid-19. Une situation qui aurait pu être évitée, selon Ken Loach, qui dénonce, sur France Inter, la privatisation des services de santé.

Le cinéaste pointe en effet du doigt la privatisation massive du service public, surtout en ce qui concerne la santé. «Les maisons de retraite sont détenues par des sociétés privées. Et les soignants sont employés par des sociétés privées. Ils y travaillent au jour le jour, sans contrat sur la durée, parfois via des boîtes d'intérim. Ils touchent le salaire minimum et, souvent, n'ont aucune garantie horaire. Ils peuvent être appelés ou renvoyés dans la minute. Et pourtant, on leur demande de mettre leur vie en danger, sans équipement de protection, pour prendre soin de personnes par ailleurs très vulnérables.»