Jeux vidéo : «Kena» est mignon tout plein, mais s’essouffle rapidement

Pétrie de bonnes intentions, la première production d’Ember Lab reste bien trop classique.

Quant à l’histoire de «Kena: Bridge of Spirits», elle est à l’image de sa direction artistique: sympathique au premier regard, mais lassante et fade sur la durée de l’épopée. Et ce n’est pas le gameplay, trop classique et sans grande profondeur, ni le bestiaire, bien peu varié, qui sauvent le titre de l’ennui. Seuls la bande sonore, impeccable, et les cinématiques montrent à quel point Ember Lab a du talent. Mais pour le reste on a l’impression de subir le même sort qu’avec «Biomutant»: on a totalement oublié «Kena» à peine une semaine après y avoir joué.