Psycho - Kendall Jenner révèle qu’elle souffre d’anxiété généralisée

Quelque 275 millions de personnes souffrent de troubles anxieux , selon le World Economic Forum qui a publié ce chiffre en 2019. Depuis, la pandémie de Covid-19 est passée par là et, avec elle, une augmentation des états anxieux de longue durée et dépressifs. Selon l’Institut national de la santé et de la recherche médicale en France (INSERM), 21% des adultes souffriront de troubles anxieux au cours de leur vie et les femmes sont deux fois plus touchées. Anxiété généralisée et sociale, trouble panique, trouble obsessionnel et compulsif (TOC), agoraphobie: l’anxiété peut se manifester de différentes manières. Les symptômes varient d’un individu à l’autre et sont nombreux. Parmi eux: irritabilité, difficultés de concentration, troubles du sommeil et douleurs. Si ressentir l’anxiété de façon ponctuelle est tout à fait naturel, la durée et l’intensité des symptômes, notamment, doivent alerter. Dans ce cas-là, une psychothérapie, parfois accompagnée d’un traitement médicamenteux, est généralement recommandée. La méditation de pleine conscience est également un outil.