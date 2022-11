États-Unis : Kendall Jenner et Devin Booker à nouveau séparés

Le top et le sportif ont décidé de mettre un terme à leur relation. C’est la deuxième fois qu’ils rompent en moins de six mois.

Kendall Jenner et Devin Booker se sont séparés en octobre 2022. IMAGO/Cover-Images

Kendall Jenner et Devin Booker ne sont plus ensemble, rapportent plusieurs sites américains dont TMZ et etonline.com. Le top de 27 ans et le basketteur de 26 ans se sont séparés en octobre 2022, quatre mois après une première rupture, suivie d’une réconciliation.

D’après les informations obtenues par «Entertainment Tonight», leur emploi du temps chargé serait la cause de leur séparation. «Ils sont tous les deux jeunes et très occupés par leur carrière. Il devenait difficile pour eux de se concentrer sur leur relation avec leurs horaires», a confié un de leurs proches, ajoutant que la décision de se séparer avait été prise d’un commun accord et qu’il n’y avait aucune rancœur entre eux.

L’histoire d’amour entre Kendall et Devin avait commencé au mois de juin 2020, mais ni le mannequin ni le sportif n’en avait parlé publiquement. En 2021, dans l’émission spéciale consacrée à l’arrêt de «L’incroyable famille Kardashian», Kendall avait expliqué qu’elle préférait rester discrète sur sa vie amoureuse. «Kylie (ndlr: sa petite sœur) et moi avons eu l’opportunité de regarder nos sœurs aînées être en couple, se marier, se séparer et tout ça de manière assez publique. Je crois que dès mon plus jeune âge, j’ai su que je ne voulais pas la même chose», avait-elle alors dit.