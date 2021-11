Kendall Jenner joue au softball pour la bonne cause

Texas : Kendall Jenner et Travis Scott jouent au softball pour la bonne cause

Le top et son beau-frère ont pris part à un match caritatif organisé au profit de l’association du rappeur.

Plus habituée aux podiums qu’aux terrains de sport, Kendall Jenner, 26 ans, n’a cependant pas hésité longtemps quand Travis Scott lui a demandé de prendre part à un match de softball pour la bonne cause. La partie s’est déroulée le 4 novembre 2021, à Houston, au Texas, ville natale du rappeur et petit ami de Kylie Jenner qui attend leur deuxième enfant.