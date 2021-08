Scandale dans la mode - Kendall Jenner nue dans une pub jugée sexiste

Le moins que l'on puisse dire, c'est que la nouvelle campagne publicitaire de Jacquemus, pour sa collection intitulée «La Montagne», n'est pas passée inaperçue. Postée la semaine dernière sur le compte Instagram du couturier et celui de Kendall Jenner, une photo en particulier a suscité de vives réactions parmi leurs abonnés. Sur le cliché de la discorde, on voit l’Américaine suspendue à une corde, le regard dans le vide, sac à main à l'épaule et presque nue.