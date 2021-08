Los Angeles : Kendall Jenner poursuivie en justice

Le top est accusé de ne pas avoir honoré son contrat avec une marque italienne. Celle-ci lui réclame une fortune en dommages et intérêts.

Kylie Jenner est dans la tourmente. Selon TMZ, l’Américaine de 25 ans est attaquée en justice par la marque italienne Liu Jo avec laquelle elle a collaboré. La raison? En 2019, le top model s’était engagé pour apparaître dans la campagne de la collection printemps/été 2020, ainsi que celle d’automne/hiver 2020. Son cachet s’élevait à 1,5 million de dollars. Or, selon la plainte de l’entreprise, Kylie aurait empoché 1,3 million de dollars en février 2020, pour le premier shooting effectué un an auparavant. Cependant, à cause de l’arrivée de la pandémie, le mannequin aurait refusé de poser pour le second. La maison de couture lui aurait alors proposé de repousser la date de cette séance photos, mais Kendall aurait «finalement refusé toutes les propositions de compromis.»