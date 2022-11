États-Unis : Kendall Jenner veut déménager dans un ranch

«J’ai beaucoup d’idées et il y a beaucoup de choses que j’aimerais faire dans ma vie. L’une d’elles est que je vais déménager dans un ranch», déclare Kendall. On entend ensuite un membre de son équipe lui dire qu’il savait qu’elle «finirait bien à quelque part dans un endroit entourée de chevaux». Ce à quoi l’Américaine rétorque: «Je suis déjà une cow-girl dans les faits». Dans ce même épisode, on y apprend également qu’une des juments de Kendall attend un poulain. La star s’exclame au moment d’apprendre la nouvelle: «Je vais avoir un bébé! Un bébé cheval!». Et de préciser que la grossesse avait été provoquée par insémination artificielle avec du sperme d’un étalon ayant participé à des Jeux Olympiques, sperme qu’elle avait demandé en guise de cadeau d’anniversaire.