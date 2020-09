TF1 : Kendji est (très) bien payé pour «The Voice Kids»

«Voici» a révélé le montant que touchait le chanteur pour être coach dans le télécrochet de TF1 et il est conséquent.

Après avoir remporté «The Voice» en 2014, vendu des millions de disques et s’être produit dans les plus grandes salles et les plus grands festivals, Kendji Girac est maintenant l’un des coaches de «The Voice Kids», aux côtés de Jenifer, de Patrick Fiori et de Soprano.