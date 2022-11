Kendji Girac a osé avec Florent Pagny

Duo : Kendji Girac a attendu que Florent Pagny «aille mieux»

Kendji Girac, que l’on retrouvera bientôt dans «The Voice Kids» , a publié «L’école de la vie», le 11 novembre 2022. Sur cet album, on retrouve la ballade «Encore», interprété en duo avec Florent Pagny, qui lutte depuis début 2022 contre une tumeur cancéreuse. La chanson a été écrite par Vianney et Renaud Rebillaud, et a été enregistrée «il n’y a pas si longtemps».

L’artiste d’origine gitane catalane a expliqué à Purecharts qu’il avait attendu que l’emblématique coach de «The Voice» «aille mieux» pour l’inviter dans son studio. «Quand il m’a donné le feu vert, j’ai tout de suite contacté Vianney pour lui dire: «C’est bon, on peut enclencher la sixième! Il faut qu’on travaille une chanson pour qu’on puisse chanter ensemble», s’est-il souvenu. Cela faisait très longtemps que l’artiste de 26 ans avait proposé à Florent Pagny de le rejoindre sur un titre, «mais par rapport à nos emplois du temps ou nos sorties d’albums, ce n’était jamais le moment adéquat. Pour avoir Florent Pagny, il faut attendre et être patient! J’ai attendu 3 ou 4 ans».

Pour l’anecdote, dans «Encore», Kendji Girac surprend son monde en chantant très haut. «J’ai un peu plus osé des voix de tête. J’ai envie à l’avenir de m’orienter un peu plus vers la technique vocale et très haute que je peux avoir. Je vais le faire de plus en plus sur mes albums. Beaucoup de gens ne connaissent pas ce côté-là de ma voix», a-t-il confié.