France : Kendji Girac montre sa fille pour la première fois

Le chanteur a partagé une vidéo sur laquelle on le voit chanter pour sa petite Eva, âgée de 6 mois.

Sur les images en noir et blanc, on peut voir le coach de «The Voice Kids», guitare à la main chantant une version gypsy de «Comme d’habitude» en espagnol pour sa fille, assise face à lui. Le Français a pris soin de poser la caméra de sorte que le visage d’Eva n’apparaisse pas dans la vidéo, mais on peut tout de même voir la petite tête et la petite main du bébé bouger au rythme de la musique.