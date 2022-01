France : Kendji Girac: premiers pas d’acteur pour TF1

Le chanteur commencera prochainement le tournage de «Champion», un téléfilm autour de l’illettrisme.

«Aujourd’hui, je me sens prêt pour ça. Ça fait quelques années que je me sers des caméras pour mes clips ou pour les émissions de télévision. J’ai mis du temps à être à l’aise avec tout ça. Ça a été un vrai travail sur moi», a raconté au «Parisien» le gagnant de «The Voice» en 2014, précisant que ça faisait «des mois» qu’il se préparait pour ce premier rôle. Il a pris des cours de comédie et de boxe. Le chanteur incarnera Zack, un jeune menuisier fan de boxe qui a des difficultés à lire et à écrire. «J’ai accepté de le jouer, car c’est loin des précédentes propositions qui étaient plus cliché. On m’a souvent proposé des comédies romantiques autour de la musique ou de mes racines gitanes. Là, l’illettrisme est un sujet très intéressant qui concerne beaucoup de gens», a-t-il estimé. Y compris lui-même.