Etats-Unis – Kenosha sous tension à l’ouverture du procès du meurtrier de deux manifestants antiracistes

États-Unis : Kenosha sous tension à l’ouverture du procès du meurtrier de deux manifestants antiracistes

En août 2020, une bavure policière avait provoqué des émeutes dans l’État du Wisconsin. Un jeune homme avait tué deux personnes qui manifestaient. Son procès s’est ouvert lundi.

Originaire de l’État voisin de l’Illinois et lui-même équipé d’un fusil semi-automatique, il avait ouvert le feu dans des circonstances confuses, tuant deux hommes et en blessant un troisième. Toutes ses victimes sont blanches. Arrêté peu après, il avait été inculpé pour meurtres et remis en liberté contre le versement d’une caution de deux millions de dollars. Il plaide non coupable et encourt la réclusion à perpétuité.