États-Unis

Kentucky: l’assurance-maladie promise à 100% des Noirs

Signe du mouvement actuel de prise de conscience du racisme aux États-Unis, le gouverneur du Kentucky a annoncé que les habitants afro-américains auraient tous une couverture santé.

Le gouverneur du Kentucky a promis cette semaine que tous les habitants noirs de l’État auraient une assurance-maladie. Il a justifié cette initiative par les risques spécifiques du Covid-19 pour la minorité et le mouvement général contre le racisme dans la police et les discriminations.

L’annonce surprise est un exemple spectaculaire de la nouvelle prise de conscience et de la quête d’idées nouvelles et potentiellement anticonstitutionnelles par les responsables publics américains pour enfin résoudre des inégalités qui, malgré des décennies de politiques publiques, persistent dans tous les domaines.

«Une première»

Dans cet État, 29% des habitants noirs vivent sous le seuil de pauvreté, une proportion double des blancs. Ils sont relativement plus obèses, plus diabétiques et plus affectés par des maladies cardiovasculaires, autant de facteurs de risques avérés pour le Covid-19. Alors qu’ils ne constituent que 8% des habitants, ils représentent 16% des morts de la pandémie dans le Kentucky, selon Lovoria Williams.