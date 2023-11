Un sommet s’attaque à la prolifération des déchets plastiques

Si un large consensus existe sur la nécessité d’un traité, les positions divergent entre les différents pays, les défenseurs de l’environnement et les industriels du plastique. «La pollution plastique continue d’inonder nos océans, de nuire à la faune et de s’infiltrer dans nos écosystèmes. Cela constitue une menace directe pour notre environnement, la santé humaine et l’équilibre fragile de notre planète», a mis en garde le président du Comité international de négociations (INC) de l’ONU-Environnement, Gustavo Meza-Cuadra Velasquez, à l’ouverture des négociations, qui prendront fin dimanche à Nairobi.

Production réduite des trois quarts?

Préalablement aux discussions à Nairobi, une soixantaine de pays ont appelé à «des dispositions contraignantes dans le traité pour restreindre et réduire la consommation et la production» de plastique. Selon Marian Ledesma, de Greenpeace, pour «éviter les conséquences irréversibles de la crise climatique», la production de plastique devrait être réduite de 75% à l’horizon 2040.

S’attaquer à la pollution, pas à la production

Mais cette position n’est pas partagée par les pays membres de l’Opep, les États-Unis et des lobbies des industries plastiques, qui sont réticents à envisager une réduction de la production et militent en faveur du recyclage. «L’accord sur le plastique devrait se concentrer sur la fin de la pollution plastique, et non sur la production de plastique», a déclaré l’International Council of Chemical Associations, qui défend les positions des producteurs de plastique.