Une panne a plongé une grande partie du Kenya dans l’obscurité

Une grande partie du Kenya a été privée d’électricité, vendredi soir et samedi, en raison d’une panne générale de courant, qui a notamment paralysé pendant quelques heures l’aéroport international de la capitale, Nairobi.

Outre Nairobi, capitale de près de cinq millions d’habitants qui doit accueillir une conférence internationale sur le climat, à partir du 4 septembre, les principales villes du pays ont été touchées: Mombasa, deuxième ville du pays et port majeur sur l’océan Indien, Kisumu, Nakuru, Eldoret…

Enregistrement des bagages paralysé

Vendredi soir, le principal terminal de l’aéroport international Jomo Kenyatta (JKIA) de Nairobi s’est retrouvé plongé dans le noir pendant environ deux heures, et un certain nombre de services, comme l’enregistrement des bagages et les procédures d’immigration, ont été paralysés.