Mode : Kenzo se sépare de son directeur artistique

Le contrat liant Felipe Oliveira Baptista, à la maison Kenzo, prendra fin au mois de juin 2021. Le styliste portugais aura collaboré 2 ans avec la marque japonaise.

«Je suis très honoré de m’être mis au service de cette magnifique maison, de l’héritage de son fondateur Kenzo Takada, et je tiens à remercier mes équipes pour leur talent et leur implication», a réagi Felipe Oliveira Baptista, 45 ans, originaire des Açores et diplômé de l’université d’art et de design Kingston de Londres.