Kerry Washington bouleversée par son secret de famille

Révélée en 2012 dans la série «Scandal» , Kerry Washington sort aujourd’hui son autobiographie, «Thicker Than Water», dans laquelle elle se dévoile à cœur ouvert. On y apprend notamment que l’Afro-Américaine de 46 ans a découvert, en 2018, qu’elle n’était pas la fille biologique de son père. Ayant des problèmes de fertilité, ses parents ont eu recours à un donneur de sperme anonyme. «Quand j’ai reçu cette information, je me suis dit: «Oh! Maintenant, je connais mon histoire», a confié l’actrice à «People». Si cette révélation l’a «complètement bouleversée», elle a aussi ressenti un sentiment de soulagement, après avoir longtemps eu l’impression que ses parents lui cachaient certaines choses: «Je ne savais pas quelle était mon histoire, mais je jouais le personnage secondaire de leur histoire.»

Dans son livre, la star a révélé un autre événement marquant. Durant sa vingtaine, Kerry, qui faisait ses débuts à Hollywood, a eu une grossesse non désirée. Elle a alors décidé d’avorter sous un faux nom, afin de protéger sa vie privée et sa carrière qui décollait. «Cette histoire a beaucoup à voir avec ma compréhension de moi-même et du monde au fur et à mesure du déroulement de ma carrière, a-t-elle expliqué. Il est tellement important pour moi que l’avortement ne soit pas un gros mot, et que mon avortement ne soit pas une ligne de plus sur la liste de ce dont j’ai honte. Nous sommes à un moment où il est vraiment important de dire la vérité sur nos choix en matière de reproduction, car certains de ces choix nous sont retirés.» L’artiste fait ainsi référence aux quatorze Etats en Amérique, qui ont interdit l’interruption volontaire de grossesse sur leur territoire.