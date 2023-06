Kesha a failli mourir après avoir fait congeler ses ovocytes

Si elle n’a pas peur de se dénuder pour promouvoir sa musique, Kesha reste plutôt discrète sur ses problèmes personnels. Pour le magazine «Self», la chanteuse de 36 ans a fait une exception et s’est confiée sur ses problèmes de santé. L’Américaine a en effet révélé qu’elle souffrait d’immunodéficience commune variable, un trouble du système immunitaire rendant les personnes qui en sont atteintes plus sensibles aux infections, notamment des oreilles, des sinus et du système respiratoire. Les malades ont également plus de risques de souffrir de troubles digestifs, de maladies auto-immunes, de problèmes sanguins ainsi que de certains cancers.