Roland-Garros: Kev Adams parle de son soutien à Stan Wawrinka

Kev Adams et Stan Wawrinka, côte à côte, à l’occasion de la promotion du film «Maison de retraite», qu’ils ont coproduit.

Dans le petit secteur VIP du court No 14, il y avait une tête connue qui portait un tee-shirt «Stan The Man». Kev Adams, ami de Stan Wawrinka, n’aurait manqué pour rien au monde le premier tour à Roland-Garros de son pote. Il a été servi: 4h35 de lutte, de sueur, de joies, de doutes, pour enfin une victoire en cinq sets face à Ramos-Vinolas .

L’humoriste était là pour soutenir son ami. Pour partager ses émotions, par procuration. On est allé le voir pour en parler avec lui. «C’est un vrai bonheur, lance-t-il. Un kif total. Franchement, Stan Wawrinka est un immense champion. Il a gagné trois tournois du Grand Chelem alors que Federer, Djokovic et Nadal les raflaient tous. C’est énorme, tout simplement. En fait, même si c’est mon pote, Stan est d’abord un monstre!».

Poing levé sur les points gagnants, attentif, concentré, Kev Adams a vécu le match au plus près. «Mais c’est un privilège pour moi d’être là pour voir mon ami Stan, précise-t-il. J’ai beaucoup de chance.»

Le Vaudois a pourtant 38 ans et bataille pour retrouver le meilleur niveau possible. Cela change-t-il quoi que ce soit pour l’humoriste? «Non, tranche-t-il. Il y a deux manières de voir les choses. La pessimiste en se disant: «Stan doit absolument revenir à son meilleur niveau, comme avant, mais c’est compliqué». Ou l’optimiste en n’oubliant pas qu’il a été monumental dans ce sport et que ce qu’il fait aujourd’hui est juste énorme, encore. Parce qu’il est toujours là, à 38 ans, parce qu’il a bossé dur après deux opérations pour revenir, parce qu’il est toujours un tennisman de très haut niveau, alors que beaucoup d’autres qui n’ont même pas son âge ont déjà dû arrêter.»