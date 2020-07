Football

Kevin De Bruyne l’a toujours mauvaise

Dimanche face à Norwich, le Belge a délivré sa 20e passe décisive de la saison en Premier League. Il égale le record de Thierry Henry, mais s’estime floué. Le Français lui a répondu.

Mais Kevin De Bruyne a surtout réussi l’exploit d’égaler le record de Thierry Henry, avec 20 passes décisives délivrées dans la même saison. Un record qui datait de la saison 2002-2003. Pas de quoi satisfaire le joueur de Manchester City qui s’estime floué et qui dit haut et fort que son total d’assists s’élève à 22 et non pas à 20.