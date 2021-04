Football : Kevin De Bruyne prolonge à Manchester City

Le contrat entre le milieu de terrain belge et les Citizens a été étendu jusqu’en juin 2025, a annoncé mercredi le leader de la Premier League.

De Bruyne est arrivé en 2015 à City en provenance de Wolfsburg en Allemagne. Il a depuis lors décroché sept trophées (2 titres de champion en 2018 et 19, une Coupe d’Angleterre en 2019, 4 Coupes de la Ligue en 2016, 2018, 19 et 20) mais toujours pas la Ligue des champions, que les Citizens disputent encore cette saison.

«Pas pu être plus heureux»

«Je n’aurais pas pu être plus heureux», a déclaré le joueur âgé de 29 ans. «Depuis que j’ai rejoint City en 2015, je me suis toujours senti à la maison (...) Ce club est géré pour gagner. Il m’a offert tout ce dont j’avais besoin pour maximiser mes performances, et ma décision (de prolonger) n’a pas été difficile à prendre».