Basketball : Kevin Durant est en feu

Après dix-huit mois d’absence, le joueur des Brooklyn Nets a fait son retour en compétition. Il a impressionné tout son monde lors de son début de saison NBA, tant face à Golden State qu’à Boston.

On l’avait laissé un soir de juin 2019 se tenant la jambe, meilleur joueur du monde qu’il était, foudroyé par une rupture d’un tendon d’Achille. Dix-huit mois plus tard, comme si de rien n’était, Kevin Durant réussit un retour impressionnant avec Brooklyn.

Contrairement à l’autre star des Nets, Kyrie Irving, capable d’envolées plus ou moins lyriques quand elles ne prêtent pas à la polémique, Durant est un homme de peu de mots.

Retour sur les parquets «sans émotion»

Ses acolytes Shaquille O’Neal, Kenny Smith et l’animateur-vedette Earnie Johnson n’ont ensuite pas manqué de se moquer de «l’énergie débordante» de «KD», qui avait juste avant assuré ne ressentir «aucune émotion» pour son retour sur un parquet après 561 jours.

Alors que la NBA a quitté depuis deux mois et demi la bulle de Disney World, où elle a fini son dernier championnat, le joueur de 32 ans, qui n’a de toute façon jamais été du genre loquace, semble déterminé à rester dans la sienne. Comme si cela participait à la réussite de son retour au meilleur niveau.

Les retrouvailles chaleureuses entre Stephen Curry et Kevin Durant le mardi 20 décembre.

Cela ne l’a pas empêché, avant la rencontre face aux Warriors, tout sourire, d’étreindre son ancien coéquipier Stephen Curry, avec lequel il a glané ses deux titres de champion en 2017 et 2018. Un triplé leur tendait les bras l’année suivante, mais face aux Toronto Raptors, lui et le shooteur Klay Thompson (rupture d’un ligament croisé du genou gauche) se sont effondrés en finale. Rêve brisé...

Un pari gagnant

Sur quoi Durant, qui a débuté sa carrière au Thunder d’Oklahoma City avec lequel il fut désigné MVP en 2014, a décidé de partir à Brooklyn, le microcosme de la NBA s’interrogeant sur sa capacité à se relever d’une si grave blessure. Un an et demi plus tard, en ayant fait le choix de ne pas précipiter son retour, il est en train de gagner ce pari.