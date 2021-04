Basketball : Kevin Durant ne manque pas son retour avec les Nets

Après avoir manqué 23 matches, Durant a de nouveau foulé les parquets. Il a inscrit 17 points et a été crédité d’un 100% général de réussite. Brooklyn a repris les commandes de la Conférence Est.

Les Brooklyn Nets, avec Kevin Durant de retour après avoir manqué 23 matches à cause d’une blessure aux ischio-jambiers, ont largement dominé les New Orleans Pelicans 139-111 mercredi soir en NBA, et reprennent les commandes de la Conférence Est, où leur mano a mano avec Philadelphie continue.